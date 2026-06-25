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16. Harburger Entenrennen: 3.000 gelbe Renn-Enten sind startklar für Sonntag

Harburg - Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Am Sonntag, 28. Juni, findet auf dem Außenmühlenteich das "16. Entenrennen" vom Rotary-Club Hamburg-Harburg statt. Beginn der Veranstaltung ist um 12 Uhr.

Die Vorbereitungen für das diesjährige Entenrennen an der Außenmühle sind nahezu abgeschlossen, teilten die Rotarier am Donnerstag mit. Die 3.000 Rennenten sind startklar und hochmotiviert, die zahlreichen Preise wurden erfasst und den Losen zugeordnet.

Besonders freuen sich Veranstalter, in diesem Jahr drei hochattraktive Hauptpreise präsentieren zu können: Zwei Reisegutscheine im Wert von jeweils 750 Euro, gestiftet von der Sparkasse Harburg-Buxtehude und der Haspa, sowie ein besonderer Preis für das „Separee“ des FC St. Pauli. Darüber hinaus warten weitere mehr als 300 attraktive Gewinne auf die Platzierten.

Der Entenausschuss, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eißendorf und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer fiebern bereits dem 16. Entenrennen entgegen und freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgen erneut die Schülerinnen und Schüler des Heisenberg- Gymnasiums mit ihrer musikalischen Begleitung.

Außerdem laden ein Glücksrad, eine große Dartscheibe sowie Kaffee und Kuchen und die beliebte Bruzzelhütte zum Verweilen ein. Und gegen die heißen Temperaturen hilft ein Eis zur Abkühlung.

Das Fest beginnt um 12 Uhr, der Start des Entenrennens erfolgt um 13 Uhr. Die letzten Lose können auch noch am Renntag vor Ort erworben werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit Familie und Freunden dabei zu sein. Der Rotary Club Hamburg-Harburg verspricht ein fröhliches Fest und ein spektakuläres Rennen im 100. Jubiläumsjahr des Harburger Stadtparks.