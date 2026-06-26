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Wiederwahl an der TUHH: Prof. Irina Smirnova bleibt Vizepräsidentin Forschung

Harburg - Prof. Irina Smirnova wurde offiziell für das Amt der Vizepräsidentin Forschung der Technischen Universität Hamburg (TUHH) wiedergewählt. Auf Vorschlag des amtierenden TU-Präsidenten Prof. Andreas Timm-Giel bestätigten die Mitglieder des Akademischen Senats die Leiterin des Instituts für Thermische Verfahrenstechnik für weitere drei Jahre im Amt. Irina Smirnova tritt damit ihre dritte Amtszeit an.

TUHH-Präsident Prof. Andreas Timm-Giel: „Ich freue mich sehr, dass Frau Prof. Irina Smirnova für eine dritte Amtszeit als Vizepräsidentin Forschung zur Verfügung steht. Die Bestätigung der Wahl durch den Akademischen Senat ist ein starkes Zeichen des Vertrauens — und zugleich eine Anerkennung ihrer maßgeblichen Rolle bei den großen Erfolgen der TU Hamburg in den vergangenen Jahren. Mit wissenschaftlicher Exzellenz, strategischem Weitblick, außergewöhnlichem Engagement und hoher Umsetzungskraft hat sie die Forschung an der TUHH entscheidend vorangebracht. Erfolge wie die Einwerbung des Exzellenzclusters BlueMat, die Stärkung unserer wissenschaftlichen Schwerpunkte und die wachsende internationale Sichtbarkeit der TUHH tragen deutlich ihre Handschrift. Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit.“

Als Vizepräsidentin Forschung trägt Irina Smirnova die strategische Verantwortung im Präsidium für den Bereich Forschung. Zur Wiederwahl sagt sie: „Die vergangenen Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, was wir an der TU Hamburg gemeinsam in Forschung, Transfer und Innovation erreichen können. Mit dem Gewinn eines Exzellenzclusters, dem Aufbau neuer Forschungsverbünde, der Etablierung innovativer Start-ups und der erfolgreichen Kommunikation unserer Forschungsergebnisse im Rahmen von ‚Science made in Hamburg‘ haben wir wichtige Meilensteine erreicht und die Sichtbarkeit unserer Universität nachhaltig gestärkt. Nun gilt es, diese Dynamik weiterzuführen: durch die erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Exzellenzclusters, die Umsetzung der Ziele des STEP 2026–2031 im Rahmen unseres Humboldt-4.0-Konzepts sowie den weiteren Ausbau der TechCity Hamburg – insbesondere des Forschungsbaus. Ich freue mich sehr über das Vertrauen, diesen Weg auch in den kommenden drei Jahren als Vizepräsidentin gemeinsam mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen gestalten zu dürfen.“

Ihr Amt als Vizepräsidentin trat Irina Smirnova 2020 an. Sie ist Co-Sprecherin von BlueMat: Water-Driven Materials, dem ersten Exzellenzcluster der TU Hamburg. Seit 2008 ist sie Professorin und Leiterin des Instituts für Thermische Verfahrenstechnik an der TU Hamburg. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Aerogele, Hochdrucktechnik, Bioraffinerie sowie der Entwicklung molekularer thermodynamischer Methoden.