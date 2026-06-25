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Aus Italien nach Harburg: Auf dem Markt gab es frisch gepresstes Olivenöl

Harburg – Auf diesen Tag haben viele Harburger gewartet: Nur zweimal im Jahr gibt es auf dem Harburger Wochenmarkt frisch gepresstes Olivenöl der Sorte Olivastra Segginanese vom Monte Amiata in der Toskana. Einmal im Sommer und einmal im Winter kommen die Wennings auf die Hamburger Märkte.

Und am Mittwoch war es wieder so weit. Olivenöl-Produzent Jakob Wenning baute seinen Stand auf dem Sand auf, um seine Harburger Kunden mit frischem Olivenöl aus der neuen Ernte 2025 und anderen Spezialitäten aus Italien zu versorgen. Die Familie bewirtschaftet in der Toskana ein Gebiet mit 900 eigenen Olivenbäumen.

Neben weiteren Spezialitäten wie Olio al limone, Crema di Olive, Spaghetti Soße, hatte er auch die neue Olivenöl-Seife aus eigener Herstellung dabei.

Und trotz der hochsommerlichen Temperaturen bildete sich teilweise eine Schlange auf dem Sand, denn viele Feinschmecker aus Harburg Stadt und Land schwören auf das Olivenöl der Familie Wenning.

Das nächste Mal gibt es das frische Olivenöl mit der Ernte aus 2026 am Ende des Jahres auf dem Wochenmarkt. Wann das genau sein wird, lesen Sie bei harburg-aktuell.de

Bereits jetzt ist bei den Wennings der Besuch des Harburger Wochenmarktes im nächsten Sommer fest eingeplant. Wann das genau sein wird, lesen Sie bei harburg-aktuell.de