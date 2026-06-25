Featured

Kolumne: Frank Wiesners Verkehrs-Infos für Stadt & Land Nr. 24

Kolumne - Unser Kolumnist Frank Wiesner ist ein ausgemachter Verkehrsfuchs. Der versierte Verkehrsplaner weiß, wo der Bus fährt oder das Auto steht. Er gibt die wichtigen Infos und Tipps, damit man sich, egal wie man unterwegs ist, auf die Verkehrssituationen einstellen kann.

Von Frank Wiesner

Die Sperrung des Harburger S-Bahntunnel, zusammen mit den Baustellen an den Bahnstrecken Hamburg - Berlin und Hamburg - Hannover sowie des Harburger ZOB und eines Wasserrohrbruches auf der B73, haben zum Teil chaotischen Verhältnissen geführt. Sehr ungünstig waren dabei auch die Fahrgast-Informationen zu alternativen Fahrtmöglichkeiten (z.B. Nutzung der Fernverkehrszügen). Ungeplante Störungen haben die möglichen Alternativen unmöglich gemacht. Es zeigt sich einmal mehr, dass es kaum Reserven gibt, wenn es zu Störungen kommt. Dies hat sich mal wieder auch bei der Sperrung des A7-Elbtunnels am letzten Wochenende gezeigt. Der Hamburger Süden (aber nicht nur) braucht auch weiterhin starke Nerven, wenn an folgenden Stellen gebaut wird:

A1-Süderelbbrücke an den nächsten Wochenenden gesperrt: Vom 26. Juni, 22 Uhr, bis 29. Juni, 5 Uhr wird die A1 zwischen der Anschlussstelle Harburg und Stillhorn in Fahrtrichtung Norden erneut gesperrt. Der Kfz-Verkehr wird über die Neuländer Straße, B75 und Kornweide umgeleitet. Ich erwarte, dass auch die Bremer und Winsener Straße wieder mehr Verkehr abbekommt als gewöhnlich.

An den Wochenenden 3. bis 6. Juli sowie 10. bis 13. Juli, jeweils ab Freitag, 22 Uhr bis Montag 5 Uhr kann die Süderelbbrücke der A1 nicht in Richtung Süden befahren werden. Die Umleitung und Auswirkungen werden ähnlich sein.

Retheklappbrücke bis 5. Juli gesperrt: Ein sonst möglicher Schleichweg über die Hohe Schaar kann bis zum 5. Juli, 14 Uhr nicht genutzt werden, weil die Brücke auch für den Fuß- und Radverkehr vollgesperrt ist.

Cuxhavener Straße vom 26. Juni bis 28. August nur einspurig: Die B73 (Cuxhavener Straße) wird von Neugareben (Süderelbogen) bis zur Landesgrenze nach Neu Wumlstorf vom 26. Juni bis 28. August in mehreren Abschnitten saniert. Es wird immer eine Fahrspur für den Kfz-Verkehr pro Richtung befahrbar bleiben.

Die Kreuzungsbereiche B73/ Süderelbebogen/ Neugrabener Bahnhofstraße sowie B73/ Scharlbarg / Fischbeker Heuweg werden in den Hamburger Herbstferien (17.10. bis 01.11.2026) umgebaut.

S-Bahnstrecke Wilhelmsburg - Hammerbrook vom 9. Juli bis 16. Juli (bis ca. 22 Uhr) gesperrt

Die S-Bahn wird schon wieder für eine Woche gesperrt. Diesmal ist der Abschnitt zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook betroffen. Die S3 und S5 werden entsprechend eingeschränkt fahren. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Brückenbauarbeiten der Bahn zwischen Sternschanze und Altona: Vom 17.07. bis 13.08. werden auf der Bahnstrecke Sternschanze-Altona/ Diebsteich neue Bahnbrücken eingebaut. Der Bahnverkehr ist nicht mehr möglich. Die S2 und S7 werden in dem Bereich nicht fahren. Die S5 pendelt zwischen Stade und Sternschanze. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Kreuzung Stresemannstraße/ Max-Brauer-Allee (Sternbrücke) wird für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die Buslinien 3, 15 und X3 fahren eine Umleitung.

Der Fern- und Regionalverkehr der Bahn wird vom 18.07. bis 20.08. beeinträchtigt. Der Regionalverkehr Richtung Kiel/ Flensburg startet grundsätzlich in Pinneberg. Richtung Sylt muss noch einmal in Elmshorn umgestiegen werden.

Die ICE-Züge nach Berlin fahren nur noch im 1-Stunden-Takt ab Hamburg Hbf.. Die Fernzüge Richtung Köln und Frankfurt fahren im 1-Stunden-Takt zumeist ab Hamburg Hbf. Die Züge nach München starten nur noch zweistündlich von Hamburg-Harburg.

Termine: Treffpunkt der Radtouren der AG Verkehr ist grundsätzlich der Harburger Rathausplatz um 11 Uhr, eine Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Folgende Ziele sind vorgesehen:

Sonntag, 12.07. Ziele: Kirchwerder und Elbinsel Geesthacht,

Sonntag, 09.08. Ziele: Alsterinseln (in Alsterdorf),

Sonntag, 13.09. Ziele: Finkenwerder und Altenwerder und

Sonntag, 11.10. Ziele: Wilhelmsburg und HafenCity.