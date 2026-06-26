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Gluthitze lässt den Asphalt „schmelzen“: A7 bei Marmstorf nur noch einspurig

Harburg – Die Gluthitze lässt den Asphalt auf der Autobahn „schmelzen“: Die A7 wird ab sofort zwischen dem Rastplatz Harburger Berge und der Anschlussstelle Marmstorf in Fahrtrichtung Norden auf einen Fahrstreifen verengt. Das teilte die Hamburger Polizei heute mit.

Die im Hauptfahrstreifen befindliche Naht hat sich durch die hohen Temperaturen gelöst und wurde durch den darüber laufenden Verkehr aus der Fuge gezogen. Dadurch hat sich die Asphaltdeckschicht punktuell abgelöst.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wurde der Hauptfahrstreifen auf einer Länge von rund 2,5 Kilometer gesperrt. Die noch zur Verfügung stehende Fahrstreifenbreite beträgt 4,50 Meter. Die Ausfahrt Marmstorf wurde ebenfalls gesperrt. Die Auffahrt Marmstorf wurde verkürzt, steht aber weiterhin zur Verfügung, so die Autobahn Nord GmbH.

Grund hierfür sind Fahrbahnschäden infolge von Sonneneinstrahlung und Hitze. Die Sperrung werde voraussichtlich bis Montagnachmittag um 15.30 Uhr andauern.

Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, so die Polizei.