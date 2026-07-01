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Sexuelle Belästigung auf dem Fahrrad: Polizei Winsen sucht Zeugen

Winsen - Gestern Nachmittag wurde der Polizei ein Sachverhalt angezeigt, der sich bereits am Sonntag gegen 3.15 Uhr ereignet hatte: Eine 36-jährige Frau war gegen 3:10 Uhr mit dem Zug aus Hamburg nach Winsen gekommen. Dort stieg sie auf ihr Fahrrad und machte sich auf den Heimweg. Erstmalig im Bereich der Lüneburger Straße fiel ihr dabei ein etwa 25 Jahre alter Mann auf, der seinerseits auf einem Fahrrad unterwegs war. Der Mann fuhr auf einem älteren, hellblauen Damenrad, das deutliche Schleifgeräusche machte.

Der Mann überholte die Frau, bog dann in eine Seitenstraße ab und fuhr wenig später erneut an ihr vorbei. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrfach. In der Niedersachsenstraße, kurz vor der Einmündung Eckermannstraße, näherte sich der Mann erneut von hinten und griff der Frau im Vorbeifahren kräftig an ihr Gesäß. Die Frau schrie den Mann an, worauf hin er lachend weiter geradeaus in Richtung des Tönnhäuser Wegs fuhr.

Der Unbekannte war etwa 25 Jahre alt, und circa 1,70 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und trug dunkelblondes Haar, das bis über die Ohren reichte. Er war trotz der sommerlichen Temperaturen mit einer schwarzen Reißverschlussjacke mit gestepptem Oberkörper und Ärmeln aus Sweatshirt-Stoff sowie in der dunklen, langen Jeans bekleidet und hatte weiße In-Ear-Kopfhörer in den Ohren.

Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.