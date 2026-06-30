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Sechs Tote in Stade: Jugendhilfe-Mitarbeiter wegen Sorgerechtsstreit erschossen

Stade – Im Rahmen einer Pressekonferenz hat die Polizei am Montagabend weitere Details zu den Hintergründen und Ermittlungen anlässlich des Tötungsdeliktes in Stader Jugendhilfeeinrichtung bekannt gegeben.

„In der Jugendhilfeeinrichtung in der Dankersstraße 29 in Stade, kam es zu mehreren Schussabgaben. Die Polizei war unmittelbar nach den Notrufen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Die Einsatzkräfte stellten nach Sicherung des Objektes zunächst vier Tote fest. Eine weitere Person ist im Verlauf der Reanimation am Einsatzort verstorben, eine sechste erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen“ hieß es.

Bei den Opfern handelt es sich um sechs getötete Erwachsene aus dem Umfeld der Jugendhilfeeinrichtung - vier weibliche, zwei männliche Personen. Der Täter wurde unmittelbar nach direkter Verfolgung durch die Polizei in einem Pkw festgenommen, dabei wurde eine mitgeführte Schusswaffe sichergestellt.

Das schnelle Handeln der Einsatzkräfte konnte eine Gefährdung der Bevölkerung verhindern. Der 45-jährige Täter wurde in Deutschland geboren, ist türkischer Staatsbürger und wohnt im Raum Hannover. Das Motiv des Täters liegt nach jetzigem Stand im familiären Umfeld.

Er hatte in der Jugendhilfeeinrichtung einen Termin mit verschiedenen Mitarbeitenden zum Sorgerecht seiner drei Monate alten Tochter. Sie war bei dem Tatgeschehen zusammen mit der 34-jährigen Mutter ebenfalls in der Einrichtung.

Die Tochter wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Mutter befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt noch in polizeilichen Maßnahmen. Außerdem nahm die Polizei eine 65-jährige Frau in Gewahrsam. Sie war die Fahrerin des Fluchtfahrzeugs und weist nach derzeitigem Erkenntnisstand eine enge Verbindung zur Familie auf.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen sowie die umfangreichen polizeilichen Maßnahmen zur Spurensicherung und -auswertung dauern an.