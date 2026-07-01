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See im Großen Moor: 52-jähriger Mann aus Hamburg beim Baden ertrunken

Maschen - Bereits am Sonntagmorgen wurde die Polizei an den See im Großen Moor gerufen. Ein Schwimmer hatte gegen 6 Uhr einen leblosen, mit einer Badehose bekleideten Mann im Wasser entdeckt und den Notruf veranlasst.

Die Polizei beschlagnahmte den Leichnam und begann mit den Ermittlungen zur Identität und zur Todesursache.

Mittlerweile steht fest, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 52-jährigen Mann aus Hamburg handelt. Er war am Samstagabend allein mit einem Fahrrad an den See gefahren und dort schwimmen gegangen.

Letztmalig wurde er dabei gegen 21.30 Uhr von anderen Besuchern des Sees gesehen. Vermutlich erlitt er später während des Schwimmens einen Schwächeanfall, der letztlich zum Ertrinken führte.