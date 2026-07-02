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Sarina Badafras ist neue Regionalbeauftragte für Harburg und Süderelbe

Harburg - Neue Regionalbeauftragte für Harburg und Süderelbe: Sarina Badafras ist ab sofort neue Ansprechperson in den Regionen Harburg und Süderelbe.

Die Regionalbeauftragten der Bezirke dienen den Einwohnern sowie Einrichtungen und Institutionen zusätzlich zu den sonstigen städtischen Dienststellen als direkte Ansprechpersonen. Ab dem 1. Juli 2026 wird Sarina Badafras sich in dieser Funktion den Anliegen der Menschen im Bezirk Harburg annehmen.

Seit 2021 ist Sarina Badafras als Beamtin in der Freien und Hansestadt Hamburg beschäftigt. Sie unterstützte dort das Bezirksamt Hamburg-Mitte, die Sozialbehörde und zuletzt die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen.

Sarina Badafras: „Als Regionalbeauftragte für Harburg und Süderelbe möchte ich Entwicklungen vor Ort frühzeitig begleiten und aktuelle Herausforderungen gemeinsam mit Verwaltung, Politik und Büger angehen. Das Zusammenleben in Vielfalt, der offene Austausch und die enge Zusammenarbeit mit allen Akteuren sind mir dabei besonders wichtig, um die positive Entwicklung des Hamburger Südens aktiv mitzugestalten.“