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3000 Enten und 300 Gewinne: Das Entenrennen war ein voller Erfolg

Harburg – Das "16. Entenrennen" vom Rotary-Club Hamburg-Harburg war am trotz tropischer Temperaturen ein voller Erfolg: Das Spektakel für den guten Zweck lockte wieder viele Besucher an das Ufer der Außenmühle. Alle 3000 Renn-Enten haben es bis ins Ziel geschafft.

Für die Gewinner hat sich der Renneinsatz auf jeden Fall gelohnt: Zwei Reisegutscheine im Wert von jeweils 750 Euro, gestiftet von der Sparkasse Harburg-Buxtehude und der Haspa, sowie ein besonderer Preis für das „Separee“ des FC St. Pauli waren die Hauptpreise. Darüber hinaus warten weitere mehr als 300 attraktive Gewinne auf die Platzierten.

Jedes Jahr wird beim Enten-Rennen viel Geld für den guten Zweck gesammelt. Allein im Vorjahr kamen 10.000 Euro zusammen, die an die Harburger Tafel übergeben wurden. Auch in diesem Jahr geht die Spende an die Tafel. Wieviel das genau sein wird, steht noch nicht fest.

Gewinner, die an dem Tag nicht dabei sein konnten, können ihre Preise bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude abholen.