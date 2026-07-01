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Neues Mobiliar für die Schulbücherei: Sparkasse unterstützt Grundschule

Sprötze - Helle Regale, ein gemütliches Lesehäuschen und eine einladende Atmosphäre: Die Schulbücherei der Grundschule Sprötze-Trelde hat ein neues Gesicht bekommen. Möglich wurde die Neugestaltung durch eine Spende der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Höhe von 2.500 Euro. Mit dem Geld konnte das in die Jahre gekommene Mobiliar ersetzt und die Bücherei deutlich kinderfreundlicher gestaltet werden. Bei einem Besuch vor Ort überzeugte sich Peter Wist, stellvertretender Regionalleiter Buchholz/Rosengarten der Sparkasse Harburg-Buxtehude, persönlich von dem gelungenen Ergebnis und der großen Begeisterung der Schülerinnen und Schüler.

Die Schulbücherei ist weit mehr als ein Ort, an dem Bücher ausgeliehen werden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Schullebens und bietet den Kindern zahlreiche Möglichkeiten, ihre Freude am Lesen zu entdecken und weiterzuentwickeln. Geöffnet ist die Bücherei jeden Dienstag und Freitag in den großen Pausen. Dann herrscht dort reger Betrieb: 30 bis 40 Kinder stöbern regelmäßig in den Regalen, lesen gemeinsam oder leihen Bücher für zu Hause aus. Besonders beliebt ist dabei, dass die Medien auch über die Ferien ausgeliehen werden können.

Möglich macht dieses Angebot ein Team aus acht engagierten Müttern, den sogenannten Bücherei-Eltern. Ehrenamtlich betreuen sie die Ausleihe und organisieren darüber hinaus weitere Aktionen rund um das Thema Lesen. So findet einmal im Jahr ein Leseabend statt, der bei den Kindern seit Jahren auf große Begeisterung stößt. Außerdem können Eltern der Erstklässler eine Buchpatenschaft übernehmen und die Bücherei auf diese Weise zusätzlich unterstützen.

„Unsere Schulbücherei ist ein Ort, an dem Kinder Lesen ganz ohne Leistungsdruck erleben können. Sie entdecken spannende Geschichten, lernen unterschiedliche Bücher kennen und kommen miteinander über das Gelesene ins Gespräch. Mit den neuen Möbeln lädt die Bücherei noch mehr zum Stöbern und Verweilen ein", erklärt Barbara Findeklee-Walter, Leiterin der Grundschule Sprötze-Trelde.

Auch Lesemutter Meike Meyer erlebt die Begeisterung der Kinder bei jeder Öffnung der Bücherei aufs Neue. "Viele Kinder kommen regelmäßig vorbei, lassen sich Bücher empfehlen oder erzählen stolz von den Geschichten, die sie gelesen haben. Dieses Interesse am Lesen jeden Tag mitzuerleben, macht unser ehrenamtliches Engagement besonders schön", sagt sie.

Das Medien-Angebot der Bücherei reicht von Kinderliteratur über Sachbücher bis hin zu CDs. Die Bücher sind übersichtlich nach Themen und Altersgruppen sortiert und werden nicht nur für die Freizeit genutzt. Auch für den Unterricht spielt die Bücherei eine wichtige Rolle - etwa für die Leseförderung, die Arbeit in Kleingruppen oder den Sprachförderunterricht für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Ebenso wird sie in der Nachmittagsbetreuung regelmäßig genutzt.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Die neuen Möbel werten unsere Schulbücherei enorm auf und schaffen eine Umgebung, in der sich die Kinder wohlfühlen und gerne Zeit verbringen. Für diese Hilfe sind wir sehr dankbar", sagt Barbara Findeklee-Walter.

Auch Peter Wist von der Sparkasse Harburg-Buxtehude zeigte sich beeindruckt: „Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder ihre Bücherei nutzen. Lesen ist eine wichtige Grundlage für erfolgreiches Lernen und eröffnet jungen Menschen viele Chancen. Deshalb unterstützen wir als Sparkasse Projekte wie dieses sehr gern und leisten damit einen Beitrag zur Bildung und Zukunft unserer Region."