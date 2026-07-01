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23. Neu Wulmstorfer Heidelauf: Rekordteilnahme und Verleihung der Ehrennadel

Neu Wulmstorf - Das Freibad und die schöne Heide haben einmal mehr im Mittelpunkt des 23. Neu Wulmstorfer Heidelaufs gestanden. Eine bunte Spielwiese, Kuchenzelt, Grill- und Getränkestand und die Kirchenbude überzeugten dabei wie ein kleiner Sport-Jahrmarkt. Fast pünktlich um 10 Uhr gingen mehr als 125 Bewegungsbegeisterte im Lauf- oder Walkingschritt bei Temperaturen von mehr als 26 Grad auf die 10,5 Kilometer lange Strecke.

Ein emotionaler und einmaliger Moment erfolgte bereits kurz vor dem Startschuss: André Schmidt, der seit fast zehn Jahren für den Verein Dunkelziffer e.V. Spenden erläuft, wurde von Bürgermeister Tobias Handtke die Neu Wulmstorfer Ehrennadel verliehen. Handtke, der für diese Ehrung kurz die Funktion des Bürgermeisters einnahm, würdigte in seiner Laudatio das unermüdliche und selbstlose Engagement des 57-jährigen Neu Wulmstorfers.

Schmidt versucht mit seiner Initiative für den Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt aufmerksam zu machen. Damit ist er Vorbild und kämpft, indem er dafür läuft und für jeden Kilometer etwas spendet. Mit großem Applaus war Andre Schmidt sichtlich ergriffen und hat für den Lauf seinem kleinen Stofflöwen gleich die Ehrennadel angesteckt. Ihm war es dann auch überlassen, die Teilnehmenden mit dem Startruf auf die Strecke zu schicken.

Die Lauforganisation lag in den bewährten Händen der SPD-Mitglieder. Die Einsatzkräfte der DLRG sicherten kompetent die Laufstrecke ab und versorgten die Teilnehmenden an einem Verpflegungsstand mit Getränken und Obst.

Der 13-jährige Ben Ritter kam nach nur 40 Minuten und 5 Sekunden als erster ins Ziel und krönte sich damit zum jüngsten Sieger überhaupt. Als schnellste Frau erreichte Josephine Noack mit 45 Minuten und 12 Sekunden das Ziel. Michael Meyer bei den Walkern in 01:19:20 Stunde und Regina Wineberger als schnellste Walkerin mit 01:21:14 Stunde komplettierten die vier Erstplatzierten.

Bis zum Beginn der Siegerehrung kamen die Teilnehmenden nach und nach - erschöpft, aber glücklich, ins Ziel. Die Temperaturen in der Luft, die Sonne von oben, die Hitze auf der Strecke und teilweise der Heidesand von unten machten den Teilnehmenden zu schaffen, aber dennoch erreichten alle das Ziel. Mit einer Verlosung von großzügig gespendeten Gutscheinen von engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern war die Chance für eine weitere Belohnung für alle Startnummern vorhanden.

Grillstand und Kuchenbuffet waren eine leckere Alternative zu dem Obst im Zielbereich. Beide Anlaufpunkte kamen wieder super an. Beathe Störmer, Vorsitzende des Heidesiedler-Vereins, freute sich über das Engagement ihrer Mitglieder, wenn es auch, wie bei allen anderen Vereinen, immer schwieriger wird, alles selbst auf- und abzubauen.