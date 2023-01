Modernisierung Schule Marmstorf: Jetzt startet die zweite Bauphase

Marmstorf - Nachdem im März 2022 zwei moderne, neue Klassenhäuser an der Schule Marmstorf am Ernst-Bergeest-Weg wie berichtet fertiggestellt und bezogen worden sind, gehen die Bau- und Sanierungsarbeiten nun endlich weiter. In wenigen Tagen startet der zweite Bauabschnitt.

Die an das Hauptgebäude angrenzenden Nebenräume, die ehemaligen Vorschulräume, werden in moderne Fachräume umgewandelt. Ein neuer Musik Raum, ein MINT-Raum für das naturwissenschaftliche Lernen und ein neuer Kunstraum ermöglichen der Schule, das Profil „Musik, MINT und Miteinander“ weiter zu stärken und auszubauen. Hierfür wird mit einer etwa sechs Monate langen Bauzeit gerechnet.

Parallel hierzu werden die Turnhalle und deren Umkleide- und Sanitärräume saniert. Mit größeren Nutzungseinschränkungen ist jedoch nicht zu rechnen. „Die Turnhalle steht dem Schul- und Vereinssport in dieser Zeit weiterhin zur Verfügung“, sagt Schulleiter Martin Nölkenbockhoff.

In einem weiteren Schritt steht der Umbau der Verwaltung und des Lehrerzimmers sowie der Schülertoiletten an. Kinder, Eltern und das gesamte Kollegium freuen sich, dass es weiter vorwärts geht und der wachsende Schulstandort Marmstorf weiter an Attraktivität gewinnt. (cb)