Endspurt auf Weihnachtsmarkt: Nach kurzer Weihnachtspause geht’s weiter

Harburg - Tausende Lichter glitzern und funkeln auf dem Harburger Rathausplatz. Dieses stimmungsvolle Ambiente lockt zusammen mit dem verführerischen Duft nach Glühwein, gebrannten Mandeln, Schmalzgebäck und Bratwurst Besucher aus der gesamten Metropolregion auf den Harburger Weihnachtsmarkt. Und das Beste daran? Die zahlreichen schön geschmückten Buden bleiben noch bis Freitag, 29. Dezember, in Harburg.

Am heutigen Mittwoch, 21. Dezember, ist um 17 Uhr der der Kinderchor der Kirchengemeinde Harburg-Mitte zu Gast und stimmt sich mit den Besuchern gemeinsam auf Weihnachten ein. Dazu kommen die zahlreichen Aktionen für Kinder. Jeden Tag wird um 17.45 Uhr ein Türchen vom Adventskalender geöffnet. Täglich wird ein Kind ausgelost, das das Geschenk aus dem Kalender gewinnt. Es wird gebastelt, die Lütten können Lebkuchenplatten verzieren und am Sonntag, 18. Dezember hält zudem noch einmal der Weihnachtsmann um 17 Uhr eine Sprechstunde ab und fragt die Kinder nach ihren Wünschen.

In den Aktionshütten stellen Künstler ihre Werke aus, hier präsentieren Designer handgefertigte Kinderkleidung, Schmuck oder auch gehäkelte Monster. Und auf die liebevoll selbstgemachte Marmelade warten die Fans ungeduldig das ganze Jahr.

Eine kurze Pause macht der Weihnachtsmarkt am 24. und 25. Dezember. Aber wem am 2. Weihnachtstag die Decke auf den Kopf oder die Verwandtschaft auf die Nerven fällt, ist schon am Montag, 26. Dezember, ab 13 Uhr wieder herzlich willkommen. Ab 15 Uhr wird dann der Kasper den Kindern erzählen, wie er Weihnachten verbringt.

Keinesfalls verpassen sollte man das große Feuerwerk am vorletzten Tag. Am Mittwoch, 28. Dezember wird um 18 Uhr ein funkelnder Sternenregen am Nachthimmel erstrahlen, bevor sich der Weihnachtsmarkt am Donnerstag, 29. Dezember, für ein Jahr verabschiedet. (cb)