Kolumne: Frank Wiesners Verkehrs-Infos für Stadt und Land Nr. 14 ...

Kolumne - Unser Kolumnist Frank Wiesner ist ein ausgemachter Verkehrsfuchs. Der versierte Verkehrsplaner und Fachsprecher für Mobilität der SPD-Fraktion weiß, wo der Bus fährt oder das Auto steht. Er gibt die wichtigen Infos und Tipps, damit man sich, egal wie man unterwegs ist, auf die Verkehrssituationen einstellen kann.

Von Frank Wiesner

Am 11. Dezember ist Fahrplanwechsel. Im Hamburger Süden werden leider nur wenige Verbesserungen im Busverkehr umgesetzt:

Die Buslinie 140 (S Neuwiedenthal – Im Vogelkamp – S Neugraben Nordseite) wird zum Busbahnhof Neugraben auf der Südseite verlängert. Damit wird eine Anregung der SPD umgesetzt. Fahrgäste, die beispielsweise zum Neugrabener Markt (mit 2 Minuten Übergang zur Linie 240) oder auch zu anderen Buslinien wollen, müssen dann nicht mehr aufwändig über die Treppen des S-Bahnhofs laufen. Die Linie 140 wird neu strukturiert und fährt künftig grundsätzlich im 60-Minuten-Takt, in der morgendlichen Hauptverkehrszeit gibt es einen 30-Minuten-Takt.

In beiden Richtungen werden die Haltestellen im Vogelkamp als Schleife angefahren. Die beiden bisherigen Haltestellen am S-Bahnhof Neugraben (Nordseite und am Johanniskand) werden auch weiterhin bedient. Damit fährt künftig etwa alle 30 Minuten ein Bus durch den Vogelkamp, morgens gibt dann 4 Busse pro Stunde, einer mehr als zurzeit. Die Bedienungszeit wird im Vogelkamp künftig bis nach Mitternacht ausgedehnt (bisher war Schluss um 22 Uhr bzw. am Sonnabend um 18:30 Uhr); sonntags gibt es künftig erstmals Busverkehr zwischen 9 und 0 Uhr. Ein kleiner Nachteil ist, dass am Nachmittag und am Sonnabend die Takte (bislang 30- bzw. 40-Minuten-Takte) auf der gesamten Linie gestreckt werden.

Höhepunkt ist die Umsetzung einer langjährigen Forderung aus Neuenfelde:

Die neue Buslinie 550 verbindet im 1-Stunden-Takt das Airbus-Werk in Finkenwerder mit Neuenfelde, Rübke, Neu Wulmstorf und dem Fischbeker Heidbrook. Am S-Bahnhof Neu Wulmstorf werden gute S-Bahn-Anschlüsse Richtung Harburg und Stade angeboten. Die neue Linie bietet viele Vorteile: Neben den vielen direkten Relationen werden mit der neuen Linie 550 zusammen mit der Linie 257 (Jork/ Cranz - Neuenfelde - S Neugraben) z.B. am Sonnabend halbstündliche Verbindungen zwischen Neuenfelde und Neugraben angeboten. Am Wochenende wird wieder ein Busverkehr zwischen Fischbek und Neu Wulmstorf eingerichtet.

Für das Kerngebiet Harburg gibt es eine gute Nachricht: Am 2. Januar startet ein bedarfsorientierter Verkehr unter dem Namen „hvv hop“ (bisher bekannt als ioki). Zunächst im Osten Harburgs werden Sammeltaxis (Shuttles) eingesetzt, die flexibel und nur auf Nachfrage (On-Demand) zum hvv Tarif (mit 2-€-Zuschlag) fahren.

Die Buslinie 155 (Kirchdorf Süd – S Wilhelmsburg – US Elbbrücken – Hauptbahnhof) endet ab dem 11. Dezemberimmer an den Norder-Elbbrücken.

Im ganzen Jahr 2023 verursacht die Bahnbrücken-Baustelle auf der Veddel teilweise erhebliche Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr. Viele Verstärkerzüge der Linien RE3/ RB31 (Hamburg – Lüneburg – Uelzen) und RE4/ RB41 (Hamburg – Tostedt – Bremen) fahren ab dem 11.Dezember nicht zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Harburg. Bis auf ein Zugpaar pendeln die Züge des RE5 (eigentlich Hamburg – Stade – Cuxhaven) nur zwischen Harburg und Cuxhaven. Es können auch einige ICE-Züge nicht zwischen Hamburg und Harburg fahren. Außerdem entfallen auf der ICE-Linie München – Hamburg in Harburg voraussichtlich bis Ende März 6 ICE-Halte pro Tag. In Richtung Süden hält der ICE wie gewohnt im 1-Stunden-Takt.

Voraussichtlich ab April 2023 beginnen die Straßen-Bauarbeiten rund um den Harburger Bahnhof und den „Doppelknoten“ (Hannoversche Straße/ Moorstraße sowie Buxtehuder Straße). Zunächst werden die Buslinien stadtauswärts Richtung Winsener Straße nicht mehr über den ZOB fahren. Ein halbes Jahr später wird gar kein Bus mehr den S-Bahnhof Harburg erreichen. Etwa 2 Jahre lang müssen alle Fahrgäste von/ zur S-Bahn an der Station Harburg Rathaus umsteigen.