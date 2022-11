Gegen das Vergessen: Gedenken an die Pogromnacht vom 10. November

Harburg – Gegen das Vergessen: Am Donnerstagabend fand das Gedenken an die Pogromnacht vom 10. November in Harburg statt. Im Anschluss an die Reden von Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen und Pröpstin Carloyn Decke auf dem Jüdischen Friedhof ging es in einem Schweigemarsch die Schwarzenbergstraße hinunter zum Standort der ehemaligen Synagoge.

Am 10. November 1938 setzten Nationalsozialisten die Leichenhalle auf dem Jüdischen Friedhof am Schwarzenberg in Brand, verwüsteten die Harburger Synagoge in der Eißendorfer Straße und schlugen die Schaufenster zahlreicher jüdischer Geschäfte in der Harburger Altstadt ein. Die Veranstalter der Gedenkstunde erinnern an die Pogromnacht und ihre Folgen und rufen zugleich zu erhöhter Wachsamkeit in Zeiten wachsender Fremdenfeindlichkeit auf.

Rund 70 Personen, darunter auch mehrereversammelten sich in der Dunkelheit am Synagogen-Mahnmal an der Eißendorfer Straße, Ecke Knoopstraße, um Kränze niederzulegen. Hier sprachen, Vorsitzender der Bezirksversammlung undvon der Initiative Gedenken in Harburg. „Die Namen der Opfer wären in Vergessenheit geraten, wenn es nicht die Stolpersteine geben würde“, sagteder an dieerinnerte, "die man nicht vergessen sollte."

Überlebende der jüdischen Gemeinde in Harburg und ihre Nachkommen forderten die Bürger auf, das Schicksal der einstigen jüdischen Nachbarn nicht zu vergessen: „Erinnert Euch unserer Toten und vergesst uns nicht. Wer vergisst, ist verurteilt, das Geschehene noch einmal zu erleben.“

Unter dem Motto Erinnern für die Zukunft finden die Harburger Gedenktage noch bis zum 30. November statt. Das gesamte Programm der Harburger Gedenktage gibt es mit einem Klick hier. (cb)