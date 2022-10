Grundschulen laden Eltern zukünftiger ABC-Schützen zum "Tag der offenen Tür"

Harburg - Bereits am Dienstag beginnt um 19:30 Uhr mit der Veranstaltung „Info-Abend Vorschule“ in der Schule in der Alten Forst eine ganze Reihe von "Tagen der offenen Tür", bei denen sich die Grundschulen aus dem Bezirk Harburg vorstellen. Eltern, deren Kinder im Sommer eingeschult werden, haben so die Möglichkeit, sich einmal direkt über die Schule ihrer Wahl zu informieren.



Der Anmeldezeitraum Vorschulklassen vom 26. Oktober bis 26. Januar, der für die1. Klassen vom 09. bis 26. Januar. Kinder für die erste Klasse sollen direkt in der Schule der eigenen Wahl an. Man bei der Anmeldung bis zu drei Schulwünsche angeben.

Die weiteren Termine:

02. November

19 Uhr. Schule Cranz am Estebogen 3

19. November

15 Uhr. Schule Grumbrechtstraße



25. November

15 Uhr. Schule Marmstorf Ernst-Bergeest-Weg 54.

15 Uhr. Schule Ohrnsweg am Ohrnsweg 52.

16 Uhr. Schule Dempfwolffstraße.

16 Uhr. Schule Rönneburg an der Kanzlerstraße 25.



30. November

15 / 16 und 17 Uhr. Schule am Park an der Schwarzenbergstraße 50. Eine Anmeldung ist erforderlich.



01.Dezember

15 / 16 und 17 Uhr. Schule am Park an der Schwarzenbergstraße 50. Eine Anmeldung ist erforderlich.



02. Dezember

15 / 16 und 17 Uhr. Schule am Park an der Schwarzenbergstraße 50. Eine Anmeldung ist erforderlich.

03. Dezember

11 Uhr. Grundschule am Kiefernberg an der Weusthoffstraße 95.



07. Dezember

17 Uhr. Grundschule Sinstorfer Weg

09. Dezember

14 Uhr. Ganztagsgrundschule Am Johannisland

15 Uhr. Schule Schnuckendrift an der Schnuckendrift 21