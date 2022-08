Das große Comeback: Endlich wieder Meckelfelder Dorffest

Meckelfeld - „Endlich wieder“ – so lautet das inoffizielle Motto des 37. Meckelfelder Dorffestes – das am letzten August-Wochenende vom 26. bis 28. August durch den MGM – Mittelstands- und Gewerbeverein Meckelfeld, organisiert wird. Nach zwei Corona bedingten Absagen darf in diesem Sommer endlich wieder gefeiert werden.

Am Freitag öffnet die „Bunte Meile“ ab 16 Uhr mit knapp 80 Schaustellern, Gewerbetreibenden und Vereinen. Neben vielen Aktionen zum Mitmachen wird auch eine kulinarische Vielfalt geboten. Karussells, Kettenflieger, Autoscooter, BeatBox und weitere Kinderspielangebote laden darüber hinaus zu einem abwechslungsreichen Nachmittag für die ganze Familie ein.

Das Bühnenprogramm beginnt um 17 Uhr. Auf der Bühne stehen die Bands „Stagedive“ und später die kultigen Lokalmatadoren „Boerney &die Tri Tops“.

Sonnabend ab 11 Uhr öffnet die „Bunte Meile“ wieder ihre Tore. Es gibt viel Neues zu entdecken, aber auch das Kinderschminken und geniale Show-Auftritte finden wieder statt. Vereine, Parteien und Gewerbebetriebe präsentieren sich mit verschiedenen Mitmach-Aktionen, Kaffee & Kuchen, Kinderschminken und großartigen Überraschungen. Auf der Meckelfeld Meile präsentieren sich hiesige Gastronomen, neben vielen Gaumenfreuden gibt es leckeres Bier, Cocktails und eine Weinbar.

Ab 19 Uhr wird es bunt, es wird schrill: „Hitfield“, die 6-köpfige Band ist mit ihrer energiegeladenen und bunten Live-Show ein Garant für eine großartige Stimmung und ein begeistertes Publikum. Das Programm bietet Hits von ACDC, Guns‘n Roses, Sunrise Avenue, Sportfreude Stiller, Toten Hosen und vieles mehr. Das beste: „Papa Rockt“, die „wahrscheinlich schönste Rock-Band der Welt“, wechselt sich mit Hitfield ab. „Wir versprechen 5 Stunden Party pur und das beste Party-Workout in der Meckelfelder Ortsmitte“, so die Veranstalter.

Am Sonntag erwartet die Besucher der traditionelle verkaufsoffene Sonntag mit den Meckelfelder Einzelhändlern. Neben vielen großartigen Showeinlagen auf der Meyer-Küchen-Bühne erwartet Sie ab 16 Uhr Dennis Adamus & Band, zum Finale wird es auf der Bühne sanft, ruhig, laut und rockig. (cb)