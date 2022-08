Coole Aktion in Scharbeutz: VTH-Spielerinnen reinigen den Strand

Neugraben – Coole Aktion: Der Volleyball-Spielerinnen vom VTH haben in Scharbeutz den Strand gereinigt. Die Mädchen 06/07 des VTH-Leistungszentrums waren zehn Tage zum Trainingslager in Scharbeutz. Neben dem Sport setzten sich die Mädchen dabei auch für die Umwelt ein. Bei der „Flens StrandGut-Aktion“ bekamen sie am Sonnabend noch Unterstützung von den 1. Damen des Volleyball-Team Hamburg. Gemeinsam wurden über 5000 Quadratmeter Strand gereinigt.

Nachhaltigkeit ist eine wichtige Angelegenheit für die Volleyballerinnen des VT Hamburg. Der Schwerpunkt des Sporttreibens liegt im Nachwuchsbereich. Da ist es schon fast selbstverständlich sich um das Wohl der zukünftigen Umwelt zu kümmern. Das VT Hamburg tut dies mit Nachhaltigkeitsworkshops, möglichst sparsamen Ressourceneinsatz, möglichst vielen Auswärtsreisen mit der Bahn und Veranstaltungen mit einem Nachhaltigkeitskonzept.

Helmut v. Soosten, Leiter des VTH-Leistungszentrums, teilte im Anschluss mit, dass er das sogenannte Plogging, Aufwärmtraining im Freien, bei dem die Sportlerinnen laufen und dabei Abfall sammeln, ins Trainingsprogramm aufnehmen will. (cb)