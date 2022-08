Prächtige Sonnenblumen am Ehestorfer Weg als Symbol für eine Sommerwoche

Vahrendorf - Sie stehen wie keine andere Blume für den Sommer - Sonnenblumen. Am Ehestorfer Weg kurz vor Vahrendorf steht ein ganzes Feld dieser Blume. Dicht stehen hunderte Sonnenblumen, die ihre Blüten immer zur Sonne drehen und so ein prächtiges Bild abgeben.

An den kommenden Tagen wird nicht nur die Sonnenblume ihre Freude haben. Bis zum Sonntag ist für Harburg Sonne pur angekündigt. Mit Temperaturen von bis zu über 30 Grad. Da kann man sich schon mal ein paar Gedanken machen, wie man die schönen Tage der letzten Ferienwoche für Hamburg verbringen möchte.

Der Kurztrip an Nord- oder Ostsee bietet sich genauso an, wie ein Abstecher an die kleinen, aber paradisischen Orte hier im Süden Hamburgs. Man kann eine Runde mit dem Tretboot auf dem Außenmühlenteich in Harburgs herrlichem Stadtpark machen, am Neuländer See von der Terrasse des Eisvogels den Wakeboardern zuschauen oder, wer es ruhiger mag, in Lindtners Garten in Heimfeld einen Kaffee oder ein Eis genießen.

Apropos Eis. Harburg hat sie noch, die kleinen Eisdielen, die verschiedene frisch zubereitete Sorten anbieten. Zu finden ist so eine Eisdiele in der Lämmertwwiete im Ortskern von Hittfeld, wo es im italiensichen Stil auch in großen Bechern serviert wird, oder an der Winsener Straße, wo Eis aus eigener Rezeptur hergestellt und angeboten wird. zv