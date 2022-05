Live-Musik im Herzen Harburgs: Museumsplatz wird zur Open-Air-Bühne

Harburg – Nach dem großen Erfolg vor einm Jahr wird der Museumsplatz wieder zur Open-Air-Bühne: Das Harburger Museum macht mit dem „Torsten Zwingenberger 4TET“ den Museumsplatz wieder zur Straßenmusik-Bühne

Am Freitag, 3. Juni, findet auf dem Museumsplatz ab 18 Uhr das hochkarätig besetzte Live-Konzert statt. Die Musiker Torsten Zwingenberger (Schlagzeug), Patrick Braun (Saxofon), Kenneth Berkel (Piano) und Carmelo Leotta (Bass) präsentieren als „Torsten Zwingenberger 4TET“ einen mitreißenden Mix aus modernem Swing, Jazz und Eigenkompositionen der Bandmitglieder. Und das Beste: Der Eintritt ist frei.

Das Musikevent findet wie berichtet zum zweiten Mal statt: Schon im letzten Jahr nahmen Torsten Zwingenberger und seine Kollegen das Publikum mit auf eine musikalische Weltreise unter freiem Himmel bei bestem Wetter und landeten damit einen Erfolg.

Hinter dem Bandnamen „Torsten Zwingenberger 4TET“ verbirgt sich ein Quartett, zu dem sich vier Berliner Jazzmusiker zusammengefunden haben. Der Meister am Schlagzeug, Torsten Zwingenberger, ist sowohl im Jazz als auch im Swing zuhause. Bekannt geworden ist er außerdem als Blues- und Boogie-Woogie-Begleiter.

Die Prämisse „It must schwing“ des vor den Nationalsozialisten nach New York geflohenen Gründers des berühmten Jazzplattenlabels „Blue Note“, Alfred Lion, ist auch das Motto der Band. Gespielt wird moderner Swing, Hardbop, Cooljazz oder auch mal brasilianischer und funkiger Souljazz in einer Mischung aus American-Songbook-Titeln und Eigenkompositionen der Bandmusiker. Außerdem werden die Musiker Titel aus ihrem brandneuem Debut-Album „Best Boost“ präsentieren. (cb)