Farbspektakel in Ehestorf: Tausende bunter Tulpen blühen jetzt wieder

Ehestorf – So unglaublich bunt kann der Frühling sein: Das Tulpenfeld in Ehestorf steht in voller Blüte und bietet ein prächtiges Farbenspektakel. Tausende bunter Tulpen blühen jetzt wieder auf dem Selbstpflück-Feld am Ehestorfer Weg Ecke Appelbütteler Straße.

Wer möchte, kann sich den Blütenzauber auch mit nach Hause nehmen: Messer zum Abschneiden hängen an der Kasse, in die man das Geld für die selbstgeschnittenen Blumen einwerfen muss. Und dran denken: Nur bezahlte Blumen machen Freude. (cb)