Tolles Wetter lockte über die Osterfeiertage die Menschen ins Freie

Harburg - Sonnenschein und milde Temperaturen haben über das Osterwochenende die Menschen ins Freie gelockt. Im Harburger Stadtpark waren am Ostermontag viele Spaziergänger unterwegs, die die rund drei Kilometer lange Runde um den Außenmühlenteich drehten.

Auch auf dem Kiekeberg, an der der Elbe in der Haake oder Fischbeker Heide war viel los. Die Gastwirte freuten sich über viele Gäste. Die Außengastronomie war begehrt.

In Neuland wurde bereits traditionell am Gründonnerstag die Wasserskianlage und damit die Saison der Wakeboarder eröffnet. Am Donnerstag noch bei bedecktem Himmel, drehte die Sportler über die Osterfeiertage bei Sonnenschein ihre Runde auf dem Neuländer See. dl