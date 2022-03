Verlängerung: Schloßmühlendamm bleibt bis 1. Mai Einbahnstraße

Harburg – Die Geduldsprobe geht in die Verlängerung: Seit Mitte März ist der Schloßmühlendamm zwischen eine Einbahnstraße in Richtung B73. Grund für die Bauarbeiten: Die Veloroute 11 in der Harburger Innenstadt wird ausgebaut.

Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Eigentlich sollte die Einbahnstraßenregelung am 10. April wieder aufgehoben werden. Doch die wird nun verlängert. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass die Einbahnstraßenregelung zwischen Sand und Harburger Ring bis Sonntag, 1. Mai, bestehen bleibt.

Die Haltestelle Harburg Rathaus (Hölertwiete) auf der Westseite entfällt weiterhin. Die Umleitung erfolgt über Buxtehuder Straße und Zur Seehafenbrücke. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme wird für Mai 2022 erwartet. Anschließend beginnen wie berichtet die Arbeiten zur Umgestaltung des Herbert-Wehner-Platzes. (cb)