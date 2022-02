A7-Vollsperrung: Staus auf den Ausweichstrecken im Hamburger Süden

Harburg – Das ganz große Verkehrschaos blieb aus: Seit Montagmorgen ist die Autobahn 7 wieder freigegeben. Wie angekündigt war sie ab Freitagabend für 55 Stunden zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Heimfeld wegen Bauarbeiten gesperrt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Norden musste spätestens an der Anschlussstelle Heimfeld die Autobahn verlassen, um über die Ausweichstrecke B73 in Richtung Hamburg weiterzufahren. Viele Verkehrsteilnehmer fuhren bereits in Marmstorf ab und nutzten die B75 (Foto).

Besonders am Sonnabend mussten die Autofahrer Geduld mitbringen: Ebenso wie auf der A1 staute sich der Verkehr auf B75 und B73. Verschlimmert wurde die Situation am Sonnabendmorgen auf der Stader Straße in Heimfeld: Dort war es gegen 7.30 Uhr zu einem Frontal-Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Mercedes gekommen. Die A7-Ausweichstrecke musste zeitweise voll gesperrt werden. (cb)