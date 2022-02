Lüneburger Straße: Harburgs historische Stadtachse im Wandel der Zeit

Harburg – Die Lüneburger Straße war früher Harburgs Flaniermeile und Einkaufsstraße Nummer 1. Heute prägen Shops für den kleinen Geldbeutel, Handyläden und Bäckereien das Bild. Seit Jahren wird versucht, die Attraktivität zu erhöhen und den Branchenmix zu verbessern. Eine neue Ausstellung im Harburger Museum widmet sich demnächst der Lüneburger Straße.

Das Stadtmuseum Harburg zeigt ab dem 17. März 2022 bis 22. Juni die neue Sonderausstellung „Die Lüneburger Straße - Harburgs historische Stadtachse“ in der Reihe „Stadt. Land. Foto“. Für die Schau haben die Experten des Museums einen spannendenden Fotoschatz aus ihrem Archiv gehoben, der in beeindruckender Weise die Verbindung von Geschichte und Architektur in Harburg von den 1960er-Jahren bis heute aufzeigt.

Die Ausstellung stellt die Straßenansichten im Gegenüber von historischen Fotos und dem aktuellen Erscheinungsbild vor und zeigt die Veränderungen auf, die sich im Laufe der Jahre entlang der historischen Stadtachse zwischen der Harburger Schloßstraße, dem Schloßmühlendamm, der Lüneburger Straße und der Wilstorfer Straße entwickelt haben. Die bisher überwiegend unveröffentlichten Bilder laden wie ein Fotoalbum Alteingesessene und Neu-Harburger zum Erinnern und Wiederentdecken ein. (cb)