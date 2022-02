Stellwerksausfall im Bahnhof Harburg sorgt für Probleme im Zugverkehr

Harburg - Der Ausfall eines Stellwerks am Bahnhof Harburg hat am Donnerstagvormittag zu erheblichen Problemen im Zugverkehr geführt. Der Bahnhof Harburg konnte weder angefahren noch durchfahren werden. Betroffen sind laut Bahn alle ICE-, IC- und EC-Züge zwischen Hamburg und Hannover sowie zwischen Hamburg und Bremen in beiden Richtungen. Betroffen ist auch der Metronom. Dort sind bereits Zugausfälle bis 14:40 Uhr angekündigt.

Es komme zu umfangreichen Ausfällen im Fernverkehr in und aus Richtung Westen und Süden von und nach Hamburg. Wann die Stellwerksstörung behoben ist, konnte man bei der Bahn (Stand 13 Uhr), nicht sagen. Die S-Bahn ist nicht betroffen. zv