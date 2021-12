Dann holt die Stadreinigung in den Stadtteilen alte Weihnachtsbäume ab

Harburg - Die Stadtreinigung entsorgt auch in diesem Jahr wieder an jeweils zwei Terminen kostenlos die ausgedienten Weihnachtsbäume. In jedem Stadtteil gibt es in der ersten und zweiten Januarwoche je einen festen Abholtermin, der sich von Stadtteil zu Stadtteil unterscheidet.

Dabei gibt es ein paar Regeln zu beachten. Von den am Straßenrand bereitgestellten Bäumen darf keine Verkehrsgefährdung oder -behinderung ausgehen. Die Stadtreinigung nimmt nur restlos abgeschmückte Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten gebührenfrei mit, wenn sie nicht länger als 2,50 Meter sind.

Tannenbaumständer aus Holz müssen entfernt werden. Auch Adventskränze werden nicht eingesammelt, denn diese Kränze enthalten auch Draht, Styropor oder andere Kunststoffe und können deshalb nicht kompostiert werden. Sie müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.

Wer es eilig hat: Die Recyclinghöfe in Neuland und Neugraben nehmen den Baum aus Privathaushalten zu den Öffnungszeiten ebenfalls kostenlos entgegen

Anbei die Liste, wann in welchem Stadtteil die Weihnachtsbäume abgeholt werden:



3. Januar

Cranz

Francop

Neuenfelde

Neugraben - Fischbek

Rönneburg



5. Januar

Altenwerder

Eißendorf

Heimfeld

Waltershof



6. Januar

Finkenwerder

Gut Moor

Hausbruch

Moorburg

Neuland



7. Januar

Harburg

Langenbek

Sinstorf

Wilstorf



10. Januar

Cranz

Francop

Neuenfelde

Neugraben - Fischbek

Rönneburg



12. Januar

Altenwerder

Eißendorf

Heimfeld

Waltershof



13. Januar

Finkenwerder

Gut Moor

Hausbruch

Moorburg

Neuland



14. Januar

Harburg

Langenbek

Sinstorf

Wilstorf