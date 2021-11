Phoenix-Center: Kostenloses Parken ab 18 Uhr bis zum 4. Dezember

Harburg - Shopping-Spaß ohne Zeitdruck bietet das Phoenix-Center bis zum 4. Dezember, denn das Parken ist dann von 18 bis 20 Uhr kostenfrei. Das Parkticket kann für diesen Zeitraum an der Kundeninformation im Erdgeschoss entwertet werden.

„Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber wir wollten unseren Besuchern ein paar Stunden Parken schenken, so dass sie ganz entspannt durch unsere Shops bummeln, ohne auf die Uhr schauen zu müssen, denn von 18 bis 20 Uhr werden keine Parkgebühren fällig“, so Centermanagerin Julita Hansen. „Die erste Stunde ist immer kostenfrei, so sind es also effektiv sogar drei Parkstunden, die eingespart werden.“

Gerade jetzt vor Weihnachten macht es besonderen Spaß, auf der Suche nach den passenden Geschenken durch die rund 130 Geschäfte zu spazieren. In dem dreistöckigen Parkhaus mit 1.400 Parkplätzen findet jeder einen Platz für sein Auto. Reinfahren, abstellen, shoppen gehen – im Phoenix-Center gibt es keine lange Parkplatzsuche.

Für Familien warten spezielle, extra geräumige Elternparkplätze und mit dem QR-Code findet auch jeder sein Auto auf dem Parkdeck wieder – einfach QR-Code vor dem Shoppen abscannen und nach dem Einkaufen leitet das Handy den Weg zum Fahrzeug. Das Parkhaus ist bis 20.30 Uhr geöffnet. (cb)