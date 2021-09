Hospizwoche mit Filmabend: DRK zeigt Komödie „Okay“ in der Fischhalle

Harburg - „Dir bleibt noch etwas Zeit, Dein Leben in Ordnung zu bringen. Drei Wochen . . .vielleicht.“ Dies ist der Anfang von „Okay“, dem tragikomischen Familiendrama des dänischen Regisseurs Jesper W. Nielsen. Im Rahmen der Hamburger Hospizwoche lädt das DRK-Hospiz für Hamburgs Süden in Kooperation mit dem Kirchenkreis Hamburg-Ost und dem Hospizverein Hamburger Süden e. V. am Mittwoch, 13.Oktober, zum Filmabend mit anschließender Diskussion in die Fischhalle Harburg ein.

Mal turbulent, mal komisch, mal bewegend: „Okay“ dreht sich um eine Vater-Tochter-Beziehung, um Liebe, Betrug und Verzeihen. Eigentlich hatten Nete und ihr Vater kein inniges Verhältnis zueinander. Bis er schwer erkrankte. Sie beschließt, ihren Vater zu sich zu holen. Kinder, Schwiegersohn und Enkelkind glauben, dass der griesgrämige Patient nur zum Sterben nach Hause gekommen sei, schließlich hat jeder in der Familie genug eigene Probleme. Doch es kommt anders.

Der Eintritt in die Fischhalle im Harburger Binnenhafen, Kanalplatz 16 ist kostenlos, eine Spende wird erbeten. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass gern ab 16.30 Uhr. Bitte bis 2. Oktober vorher telefonisch oder per Mail anmelden (Tel. 040 / 76 60 92-66, oder per Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Es gelten vor Ort die 3-G-Regelung sowie die aktuellen Corona-Vorgaben. (cb)