Nach Corona-Stillstand: Erfolgreiches „Re-Opening“ beim SV Rönneburg

Rönneburg – Nach 17 Monaten Corona-Stillstand präsentierte sich jetzt der SV Rönneburg mit seinem frisch renovierten Vereinsheim der Öffentlichkeit: Der Verein öffnete beim „Tag der Familien“ mit einem abwechslungsreichen Programm seine Pforten für die Besucher und feierte ein erfolgreiches "Re-Opening".

Der Schützenverein Rönneburg war in der Schließungsphase nicht untätig, denn in dieser Zeit wurden zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen im und am Vereinshaus durchgeführt. Einer der aufwändigsten Modernisierungsmaßnahmen war unter anderem die Umstellung aller sportlichen Schießstände auf elektronische Anlagen (kleines Foto) und die Erneuerung des Gastraumes.

„Die Veranstaltung war gut besucht. Es war eine bunte Mischung aus Mitgliedern und Gästen. Besonders erfreulich war, dass viele junge und auch ältere Mitglieder dabei waren, um unser frisch renoviertes Schützenheim zu besuchen. Selbst unser ältestes Mitglied Wilhelm Tesch hat es sich nicht nehmen lassen, zusammen mit seiner Ehefrau das neue Schützenheim zu bestaunen", berichtet der 1. Kassierer Harald Jörn erfreut.

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt wieder mit Vereinsveranstaltungen durchstarten und unser Angebot wieder für die Vereinsmitglieder und die Harburger Familien öffnen können. Unser weitreichendes Angebot, wie etwa dem Sportschießen und das Musizieren im Spielmannszug können jetzt mit Einschränkungen wieder in allen Bereichen angeboten werden“, sagt Jan Stüve, Pressesprecher des Vereins.

Potenzielle Mitglieder profitieren von einem Neueintritt. Denn in Zusammenarbeit mit der Hamburger Innenbehörde und dem Hamburger Sportbund können Mitglieder, die neu in den Schützenverein Rönneburg eintreten, einen Gutschein in Höhe von 80 Euro beantragen, so ist das erste Vereinsjahr fast kostenfrei.

Interessierte Gäste, die Lust am Sportschießen oder dem Musizieren im Spielmannszug haben, können mit dem Verein Kontakt unter folgender E-Mail-Adresse aufnehmen: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (cb)