In den Harburg Arcaden: "Aktionstag Demenz" auf Deutsch und Türkisch

Harburg - Wie können Angehörige einen Demenzkranken unterstützen? Wo finden betroffene Familien Hilfe? Antworten gibt es am Mittwoch, 22. September - und zwar in deutscher und türkischer Sprache. Im Rahmen der hamburgweiten "Aktionswoche Demenz" (17.-24.09.) lädt das DRK Harburg alle Interessierten von 13 bis 18 Uhr zum "Aktionstag" in die Harburg Arcaden ein.

Organisiert wird das Angebot vom DemenzNetz Harburg und dem Pflegestützpunkt Harburg in diesem Jahr in Kooperation mit der Türkischen Gemeinde Hamburg und Umgebung e.V.

Auf dem Programm stehen Vorträge und eine Filmvorführung. Zum Auftakt referiert Neriman Nihsah, Pflegeberaterin beim Pflegestützpunkt Harburg, in deutscher Sprache und mittels einer Präsentation in türkischer Sprache zum Thema "Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen".

Danach wird ein einstündiger Film mit dem Titel "Auch wenn Sie vergessen, werden wir Sie nicht vergessen" gezeigt - in der türkischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Abschließend gibt es einen Vortrag des Neurologen Dr. Ali Erdogan zum Thema Demenz mit Diskussionsmöglichkeit. Alle Ansprechpartner stehen von 13 bis 18 Uhr an Infoständen für Fragen zur Verfügung. Informationen gibt es auch bei Isabelle Nakhdjavani-Brauner, Telefon 040 / 790 900-585, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (cb)