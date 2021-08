Blütenpracht und Sonnenschein: Der Sommer meldet sich nochmal zurück

Harburg – Nach einem verregneten Sonntag meldet sich am Anfang der Woche noch einmal das schöne Sommerwetter zurück. Am heutigen Montag lacht den ganzen Tag die Sonne vom Himmel. Die Temperaturen klettern auf bis zu 22 Grad. Auch am Dienstag bleibt es bei gleichen Temperaturen sommerlich. Ab Mittwoch wird das Wetter wieder schlechter und es beginnt zu regnen.

Bevor das gute Wetter eine Pause macht, zeigen sich jetzt die spätblühenden Gladiolen und die Sonnenblumen auf denvor den Toren Harburgs in Ehestorf und Appelbüttel noch einmal von ihrer schönsten Seite und sorgen für eine bunte Farbenpracht. Und die kann man sich für Zuhause selbst schneiden. Eine Sonnenblume kostet 70 Cent und eine Gladiole gibt’s für 60 Cent, die in die Kasse geworfen werden müssen. (cb)