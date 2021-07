Eine Bühne für alle: Nach zehn Monaten Corona-Pause wieder Sonntags-Shopping

Harburg – Nach zehn Monaten Corona-Bedingter Pause findet nun endlich wieder eine Großveranstaltung mit Sonntagsöffnung statt. Am Sonntag, 8. August heißt es von 13 bis 18 Uhr „Eine Bühne für alle“ in der Harburger City.

Die Veranstalter laden am 8. August - unter Berücksichtigung der gültigen Corona-Regeln - zu einem beschwingten Sonntagsbummel und fröhlichem Miteinander in die Harburger City ein. Durch die Kooperation mit „Inklusive Süd“ (Sozialkontor und „Leben mit Behinderung“), Aktion Mensch, den lokalen Partnerschaften, dem DRK, den Stadtteileltern Heimfeld und Harburg- Kern und vielen Künstlern wird Harburg zu einer „Bühne für alle“.

Hauptattraktion dabei ist die Bühne auf demZahlreiche Akteure aller Couleur - ob mit oder ohne Behinderung, mit Migrationshintergrund oder nicht, werden die Besucher in einer bunten Zusammenführung und Darstellung der Künstler begeistert. Die kleinen Tänzerinnen von, die Vorführungen der Tanzschule Hädrich, die feurigen Tänzer von Tango Atiko und die inklusive Band(links) werden das Publikum in ihren Bann ziehen. Im Rahmen des Projektes „Maakellos“ bereichert die(rechts) gemeinsam mit der Botschafter Soul-Ikonemit einem einstündigen

Es ist geplant, dass die Bezirksamtsleiterindie Veranstaltung um 13 Uhr eröffnet. Die Veranstalter haben das vom Senat vorgegebene Thema „Inklusion und Integration“ in den Fokus genommen, durch die breit gefächerten Aktionen aufgegriffen und umgesetzt; sie möchten damit beide Themen fördern, greifbar und erlebbar machen.

Der Sänger und Songwriter Sven van der Maer führt charmant und professionell durch das vielfältige Programm aus Tanzgruppen sowie Musikern und Akteuren, mit und ohne Behinderung und den verschiedensten Migrationshintergründen.

Damit Kurzentschlossene sich auch spontan zu einer Impfung entscheiden können, bietet die Behörde für Soziales und Gesundheit mit ihren mobilen Impfteams in einer Sonderaktion zum Verkaufsoffenen Sonntag in den Harburg Arcaden Besuchern der City ein Impfangebot an. Somit können Impfwillige in den Harburg Arcaden von 13 bis 18 Uhr direkt vor Ort die Covid19-Prävention erhalten. Ab Mitte August wird dieser Service auch im Phoenix Center angeboten.

Das Habibi Atelier in den Harburg Arcaden wird gemeinsam mit dem Sozialkontor ein Kreativ-Atelier unter dem Motto „Inklusion und Integration“ durchführen. Vor dem Eingang Harburger Rathausstraße findet ein Open Air Workshop statt. Es ist geplant die gestalteten Exponate im Nachgang an den Aktionstag an der Fassade und im Inneren der Harburg Arcaden auszustellen.

Im Phoenix Center wird ein Rollstuhl-Parcours eingerichtet, der aus zwei Einheiten besteht: Zum einen wird ein Parcours mit kleinen Hindernissen des Alltags aufgebaut (mit einer Schräge, enge Gassen und unterschiedlichen Bodenbelägen). Zum anderen wird eine Wohnungssituation nachgestellt, in der sich die Teilnehmer mit verschlossenen Augen zurechtfinden

sollen.

Im Marktkauf Center präsentiert Unternehmer ohne Grenzen die Ausstellung „Hamburg International- Erfolgsgeschichten Hamburger Unternehmer“. Die Ausstellung zeigt Portraits Hamburger Unternehmerinnen und Unternehmer aus insgesamt 16 verschiedenen Ländern, die in Hamburg erfolgreich Unternehmen gegründet haben. (cb)