Winsener Straße: Vollsperrung aufgehoben - und so geht’s weiter

Wilstorf – Vier Tage war die Winsener Straße zwischen Jägerstraße und Trelder Weg voll gesperrt: Seit Donnerstag wurde zunächst der alte Belag abgefräst und anschließend mit neuem Asphalt versehen. Bereits am Sonntag-Mittag waren die Arbeiten abgeschlossen: Der neue Asphalt war aufgetragen und sogar die neuen Markierungen waren schon fertig.





Es war der dritte von insgesamt vier Bauabschnitten zur Sanierung der Winsener Straße/Hittfelder Straße durch den(LSBG). Noch bis einschließlich Sonntag, 25. Juli, werden die Arbeiten dauern und die Straße gesperrt bleiben.betrifft ab Montag, 26. Juli bis 8. August den Abschnitt zwischen Winsener Straße Hausnummer 74 bis Winsener Straße zur Auffahrt B75, inklusive Einmündung Jägerstraße, Tivoliweg, Paul-Gerhardt-Straße und Vinzenzweg.In diesem Bereich kommt es abschnittsweise zuVom 26. - 30. Juli wird ab Jägerstraße der Verkehr in Richtung stadteinwärts auf einem Fahrstreifen geführt.Ab Hohe Straße wird der Verkehr in Richtung stadtauswärts auf einem Fahrstreifen geführt.Aus dem Tivoliweg ist nur das Rechtsabbiegen möglich.Der Einmündungsbereich der Paul-Gerhardt-Straße wird an der Winsener Straße vom 26. Juli. - 1. August voll gesperrt.Aus dem Walter-Koch-Weg ist nur das Rechtsabbiegen möglich.Der Einmündungsbereich des Vinzenzweg wird an der Winsener Straße vom 26 Juli bis 1. August voll gesperrt, die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.Vom 30. Juli bis 1. August wird ab Hohe Straße eine Einbahnstraße in Richtung stadtauswärts eingerichtet.Der Verkehr Richtung stadteinwärts wird umgeleitet (U4) ab: Hittfelder Straße – Maldfeldstraße – Bremer Straße – Hohe Straße (Ende an Wilstorfer Straße)Zur Zeit der Einbahnstraße ist aus der Jägerstraße, dem Tivoliweg, Walter-Koch-Weg und Nöldekestraße nur das Linksabbiegen möglich.Ab dem 2. - 8. August wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen wieder mit einem Fahrstreifen geführt.Vom 2. - 8. August ist der Einmündungsbereich der Jägerstraße ab Winsener Straße voll gesperrt. (cb)