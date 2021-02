Behinderungen in der City: Knoopstraße halbseitig gesperrt

Harburg – Für einen Tag wird die Knoopstraße zur Sackgasse. Am Sonntag, 21. Februar, wird die Straße in Fahrtrichtung Eißendorfer Straße von

7 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Bereits jetzt weist ein großes Hinweisschild an der Bremer Straße (Foto) auf die Sperrung hin.



Der Grund für die Behinderung: An der Baustelle des neuen Wohnhauses wird ein Kran abgebaut. Zur Durchführung der Arbeiten wird die Knoopstraße in Fahrtrichtung Harburger Ring ab Julius-Ludowieg-Straße gesperrt.



In Gegenrichtung wird die Knoopstraße zwischen Harburger Ring und Julius-Ludowieg-Straße als Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Bremer Straße eingerichtet. Für die gesperrte Fahrtrichtung wird nach Informationen der Polizei eine Umleitungsstrecke eingerichtet. (cb)