Montag geht’s los: Friedhofstraße wird für sechs Wochen voll gesperrt

Eißendorf – Mehrere große Hinweistafeln wurden auf der Bremer Straße, Ehestorfer Weg und der Eißendorfer Straße

aufgestellt, um die Autofahrer vorab zu informieren: Die Friedhofstraße in Eißendorf wird ab Montag voll gesperrt.



Und das nicht nur für einige Tage: Nach Informationen der Polizei wird die Friedhofstraße zwischen Beerentalweg und Große Straße voraussichtlich bis Freitag, 19. Februar, also gut sechs Wochen, voll gesperrt. Mit Behinderungen ist zu rechnen, Autofahrer sollten auf jeden Fall etwas mehr Zeit einplanen.



Grund dafür sind laut Polizei Arbeiten am Stromnetz. Eine Umleitung wird eingerichtet. Der Rad- und Fußverkehr ist nicht betroffen. (cb)