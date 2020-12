Ausbau der Veloroute 11: Seevestraße für mehrere Monate gesperrt

Harburg – Velorouten werden das Herz des Hamburger Radverkehrs: Bis 2023 entstehen im Zuge der Veloroute 11 sehr gut

befahrbare Radverkehrsanlagen von der Alten Harburger Elbbrücke bis zur Buxtehuder Straße.



Die Veloroute 11 wird im Kreuzungsbereich Seevestraße, Ecke Hannoversche Straße von Januar bis Juni 2021 ausgebaut und schließt somit die Lücke zwischen der neu hergestellten Hannoverschen Brücke und dem neuen Veloroutenabschnitt zwischen Seevestraße und Neuländer Straße.



Im Zuge des Bündnisses für den Radverkehr wird die Veloroute 11 von der Hamburger Innenstadt über Wilhelmsburg bis Eißendorf abschnittsweise ausgebaut. Ziel ist es, den Radverkehr auch im Bezirk Harburg sicherer, attraktiver und komfortabler zu gestalten.

Das Bezirksamt Harburg baut dafür ab Januar bis Juni 2021 im Kreuzungsbereich Seevestraße/Hannoversche Straße einen weiteren Abschnitt aus und schafft so die Verbindung zwischen der Hannoverschen Brücke und dem ersten Velorouten-Abschnitt mit einer so genannten „Protected Bike-Lane“ in der Hannoversche Straße bis zur Neuländer Straße. Die Seevestraße wird für den Zeitraum für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. In der Hannoverschen Straße steht ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Geh- und Radwege sind weiterhin nutzbar.



Im Anschluss folgen der Umbau der Kreuzung Neuländer Straße / Hannoversche Straße und der nördliche Teil der Hannoversche Straße zwischen Neuländer Straße und Neuländer Hauptdeich.





Die Maßnahme beginnt Anfang Januar mit Arbeiten am Telekommunikationsnetz. Im Anschluss setzen sich die Straßenbauarbeiten fort. In mehreren Bauabschnitten werden der westliche und östliche Kreuzungsbereich grundinstand gesetzt.Im gesamten Bauzeitraum ist die Hannoversche Straße (mit je einer Spur) in beiden Richtungen befahrbar. Die Seevestraße ist zwischen Alte Seevestraße und Hannoversche Straße gesperrt. Eine Umleitung wird über Neuländer Straße – Schellerdamm eingerichtet (siehe kleines Foto). Die Anlieger der Seevestraße können ihre Zufahren aus Richtung Westen jederzeit erreichen.Die Geh- und Radwege sind weiterhin nutzbar. In der Hannoverschen Straße wird ein gemeinsamer Geh- und Radweg eingerichtet. Eine provisorische Lichtsignalanlage führt über die Hannoversche Straße. (cb)