Ein "Schienenmonster" kam via Autobahn nach Waltershof

Waltershof - Quer durch den Landkreis Harburg via A1, A261 und A7 bis Waltershof.

Das war das letzte Stück der "Jungfernfahrt" der ersten Lok der Baureihe 4535, von denen 16 weitere bei Bombardier in Kassel hergestellt werden sollen. Die Loks fahren sowohl mit Diesel wie mit Strom.

Bestimmt sind die neuen Lokomotiven für den US-Markt. In Deutschland hätte sie keine Chance. Sie ist mit 85 Tonnen zu schwer und bekäme wegen ihrer Achslast keine Zulassung

Deshalb musste die Lok, begleitet von einer ganzen Flotte Begleitfahrzeuge, über die Straße transportiert werden. Die Polizei sicherte den Konvoi ab. Allein der Schwertransporter, auf dem die Lok verladen war, hat eine Länge von 70 Metern.

Klar, dass das für eine Menge Behinderungen sorgt. Auf der Autobahn konnte sie nur überholt werden, wenn die Fahrbahn mindestens dreispurig war.

Am Zielort wird die Lok umgeladen. Bis Mitte Januar soll sie per Schiff New York erreichen. zv