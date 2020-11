Fußgängerleitsystem: Info-Stele an der Lämmertwiete ist endlich da

Harburg – Es hat etwas länger gedauert, aber jetzt ist sie da: Die neue Info-Stele an der Lämmertwiete gehört zum Fußgängerleitsystem

und weist Touristen, Geschäftsreisende oder Neubürger an ihr Ziel. Bereits im Sommer wurden wie berichtet die ersten Hinweistafeln in Harburg aufgestellt.



Die Hinweis-Stele an der Lämmertwiete hat dabei eine echte Schlüsselposition: Der

Weg durch den Tunnel, ist für Fußgänger die Hauptverbindung in dender voll von touristischen Sehenswürdigkeiten ist (kleines Foto links). Unter anderem weist die Hinweistafel auf die, denoder diehin.Sogar, dass es hier zuroder zurgeht, findet Berücksichtigung. Insgesamt elf Sehenswürdigkeiten sind aufgeführt. Ergänzt werden die Richtungsangaben durch die Entfernungen.In der Gegenrichtung – vom Binnenhafen in die City – (kleines Foto rechts) ist die Auswahl recht übersichtlich: Nur sieben Ziele werden aufgeführt. Mit dabei ist die Friedrich-Ebert-Halle, die nächste S-Bahn-Station und die TUHH. Allerdings ist es bis zur nächsten Hinweistafel nicht weit, um von dort weitere Sehenswürdigkeiten in Harburg zu erreichen. (cb)