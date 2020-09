Hanfernte auf dem Hanffeld von Hanfbauer Jan in Rönneburg

Rönneburg - Jan Heißmann ist Hamburgs einziger Hanfbauer mit einem Hanffeld im Bereich der Hansestadt.

Es liegt in Rönneburg und grenzt an die Landesgrenze zu Niedersachsen. Auf drei Hektar baut Jan Hanf an. Es ist eine besondere Sorte, die von der EU zertifiziert ist und nicht die berauschenden Inhaltsstoffe enthält.

harburg-aktuell war zur Hanfernte vor Ort und hat mit Jan gesprochen. Das Video: