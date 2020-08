Kolumne: Frank Wiesners Verkehrs-Infos für Stadt und Land Nr. 6

jeweils zwischen 21 – 4 Uhr fahren die S21 und S31 entgegen des Uhrzeigersinn vom Hauptbahnhof über Dammtor nach Holstenstraße. In Richtung Hauptbahnhof fahren die S21 (als S2) und S31 (als S3) von Altona durch den City-Tunnel (über Jungfernstieg) zum Hauptbahnhof.



- in den Nächten Montag/Dienstag, 24./25. bis Donnerstag/Freitag, 27./28. August

jeweils zwischen 21 – 4 Uhr kehrt sich das System um. Die S21 und S31 fahren mit dem Uhrzeigersinn vom Hauptbahnhof (über Jungfernstieg) durch den City-Tunnel als Linien S2 und S3 nach Altona. In Richtung Hauptbahnhof verbleiben die Linien S21 und S31 auf ihrem gewohnten Weg.

Die S1 und S3 sollen an beiden Wochenenden plangemäß unterwegs sein.

Zum Vormerken:

Vom 14. bis 17. sowie 21. bis 24. September weichen die Linien S21 und S31 zwischen Altona und Hauptbahnhof wieder vom Fahrplan ab.

Schienenersatzverkehr am Wochenende auf der S3 und S31

Am 26. und 27. September wird die S-Bahnstrecke zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg gesperrt.

Der Abschnitt Harburg Rathaus und Wilhelmsburg ist am 24., 25., 31. Oktober und 1. November dran.

Ein Schienenersatzverkehr wird jeweils eingerichtet.

Teile des Schloßmühlendamms und der Buxtehuder Straße erhalten neue Fahrbahndecke

Vom 21. bis 31. Ausgust werden die schadhaften Fahrbahndecken auf Teilen des Schloßmühlendamms und der Buxtehuder Straße erneuert. Betroffen sind auch die Kreuzungsbereiche Sand und B73. Am 1. Wochenende wird auf dem Schlossmühlendamm je Fahrtrichtung eine Spur erhalten. Am 2. Wochenende Einrichtung einer Einbahnstraße Richtung Buxtehuder Straße. Die Buslinien 141 und 241 können die Haltestellen zum Teil nicht anfahren, zum Teil werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Eine Umleitung wird über die Seehafenbrücke ausgewiesen, die Bauarbeiten werden dann in der Straße "Zur Seehafenbrücke" beendet sein.

Die Bauarbeiten auf der Harburger Stadtumgehung kommen bald in die nächste Phase. Voraussichtlich am 4.09. ist die Richtungsfahrbahn nach Süden wieder nutzbar. Damit kann in HH-Neuland nach Süden aufgefahren und in HH-Harburg-Mitte wieder abgefahren werden.