Kolumne: Frank Wiesners Verkehrs-Infos für Stadt und Land Nr. 5

Kolumne - Unser Kolumnist Frank Wiesner ist ein ausgemachter Verkehrsfuchs.

Der versierte Verkehrsplaner und Fachsprecher für Mobilität der SPD-Fraktion weiß, wo der Bus fährt oder das Auto steht. Er gibt die wichtigen Infos und Tipps, damit man sich, egal wie man unterwegs ist, auf die Verkehrssituationen einstellen kann.



Von Frank Wiesner

Grundsätzlich ist es eine gute Nachricht: Im August werden Kabelarbeiten im Harburger S-Bahn-Tunnel durchgeführt. Die Sanierung geht also weiter. Allerdings muss dafür der S-Bahnverkehr eingeschränkt werden:



- in den Nächten Montag/Dienstag, 3./4. bis Donnerstag/Freitag, 6./7. August sowie

- in den Nächten Montag/Dienstag, 10./11. bis Donnerstag/Freitag, 13./14. August



jeweils zwischen 21.30 – 4.30 Uhr fährt die S3 zwischen Neugraben und Hammerbrook nur im 20-Minuten-Takt.



Für Gleisbauarbeiten zwischen Neugraben und Harburg von Freitag, 7. August, 10.00 Uhr bis Donnerstag, 13.August, 20.00 Uhr muss der RE5 zwischen Hamburg-Neugraben und Hamburg Hbf ausfallen. Die Züge von Hamburg-Neugraben nach Cuxhaven fahren ca. 10 Minuten später. Die S3 fährt zwischen Neugraben und Hamburg Hbf., allerdings ab ca. 21:30 Uhr nur noch im 20 Minuten-Takt.