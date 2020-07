Stadtreinigung präsentiert E-Mobile auf dem Energieberg

Wilhelmsburg - Schon seit vielen Jahren setzt die Stadtreinigung Hamburg (SRH) verstärkt auf das Thema E-Mobilität. Rund

100 vollelektrische Pkw, Kleintransporter, Kehrmaschinen und Fahrräder gibt es bereits im Fuhrpark der SRH. Tendenz steigend. Einen kleinen Teil dieses Elektro-Fuhrparks präsentiert die SRH am Mittwoch, 5. August, von 15 bis 18 Uhr auf dem Energieberg Georgswerder, Fiskalische Straße 2.



Auf dem Parkplatz auf dem Energieberg sind Modelle unterschiedlicher Fahrzeugklassen in vollelektrischen und damit abgasfreien Varianten - auf Wunsch auch "in Aktion" - zu sehen. Die Palette reicht vom Lastenfahrrad über Kleinst- und Kleinfahrzeuge sowie Transporter bis zur großen Kehrmaschine. Fachkundiges Personal der SRH beantwortet alle Fragen zu diesen Fahrzeugen.



Der Parkplatz ist an diesem Tag für Besucher gesperrt. Parkmöglichleiten gibt es aber diesem Tag in der Fiskalischen Straße (Zufahrtsstraße). (cb)