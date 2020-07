Neu Wulmstorf: Schützen wollen trotz Corona Flagge zeigen

Neu Wulmstorf - Schon im April hatten die Neu Wulmstorfer Schützen wegen Corona ihr traditionelles Schützenfest abgesagt,

das immer am dritten Sonntag im Juli stattfindet. Schützenkönig Rolf Hinze „der Traditionelle“ ist deswegen in die Verlängerung gegangen. er wird jetzt in der Chronik als König 2019/2021 eingehen.#

"Wir hoffen, dass unser Vereinsleben spätestens 2021 unter normalen Bedingungen wieder aufgenommen werden kann", sagt Vereinspräsident Hartmut Wiegers. Vermutlich wird es in diesem Jahr am „Schützenfest-Wochenende“ viele kleine Zusammenkünfte von Schützen - vielleicht sogar in Uniform - im Rahmen der Corona-Vorgaben geben. Ebenso sollen die Häuser und Gärten mit den grün-weißen Schützenfahnen und -fähnchen geschmückt werden. zv