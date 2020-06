Neuer Asphalt in der City: Mehrere Straßen werden voll gesperrt

Harburg – Die Asphaltierungsarbeiten in Harburg gehen in die nächste Runde: Ab Montag, 15. Juni wird die Fahrbahnoberfläche der Straßen Hastedtstraße,

Steinikestraße / Hastedtplatz und Baererstraße instand gesetzt. Für die anstehenden Straßenbauarbeiten werden die Straßen voll gesperrt, teilte das Bezirksamt am Montag mit.



Die Fahrbahnoberfläche wird in folgenden Zeiträumen und Abschnitten erneuert: Montag, 15. Juni bis Sonnabend, 20. Juni: Hastedtstraße zwischen Kreuzung Mergellstraße / Baererstraße bis Bremer Straße. Die Einbahnstraßenregelung in der Straße Kroosweg wird aufgehoben.



Ab dem Montag, 22. Juni bis Freitag 26. Juni ist die Steinikestraße zwischen Baererstraße und Bremer Straße sowie der Straße Hastedtplatz zwischen Steinikestraße und Hausnummer 25 an der Reihe. Die Einbahnstraßenregelung in der Straße Hastedtplatz wird aufgehoben.



Weiter geht es vom Montag, 29. Juni bis Freitag, 3. Juli: Die Baererstraße zwischen Kreuzung Mergellstraße / Hastedtstraße bis Steinikestraße sowie zwischen Bornemannstraße bis Sackgasse bekommt neuen Asphalt. Die Einbahnstraßenregelung in der Straße Würffelstraße wird aufgehoben.



Die Nutzung der Gehwege in den betroffenen Bereichen ist möglich. Den Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen die Bereiche an den entsprechenden Tagen zu umfahren. (cb)