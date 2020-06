SPD-Abgeordnete formulieren Absage an Binnenhafen-Grundschule

Harburg - Diese Mitteilung klingt wie eine Absage. Nachdem die Opposition eine Grundschule im Bereich Binnenhafen gefordert hat,

haben Claudia Loss, frisch gebackene SPD-Bürgerschaftsabgeordnete, und ihr Parteikollege Sören Schumacher Stellung bezogen. "Wenn wir dir Schule in den Binnenhafen bauen würden, wäre das ein Privileg weniger zu Lasten vieler anderer Schülerinnen und Schüler", so Loss. Die Mehrheit der Schüler würde aus dem Harburger Kernbereich kommen.

Loss favorisiert die "Schule am Park" im ehemaligen Lessing-Gymnasium am Schwarzenberg, mit der nach Ansicht von Loss "eine Lücke in der Versorgung" der Harburger Grundschüler geschlossen werden würde.

Die Bürgerschaftsabgeordnete Birgit Stöver hatte mit Blick auf die B73 und den bis zu eineinhalb Kilometer langen Schulweg für die ABC-Schützen eine Grundschule, so wie sie auch das neue Quartier Hafencity bekommen hatte, auch für den Binnenhafen gefordert - zumal die Zahl der Bewohner ud damit auch die der Kinder in dem Bereich zunehme.

Schumacher tut das als "alte Kamelle" ab. „Die Erkenntnis, dass der Harburger Binnenhafen wächst, ist nicht neu. Natürlich wurde die gesamte Stadtentwicklung bei den Entscheidungen an welchen Standorten Schulen ausgebaut, und an welchen Standorten Schulen neu gebaut werden, berücksichtigt."

Der Standort am Schwarzenberg für eine Grundschule ist nicht unumstritten. Nachbar ist das das Abrigado, eine Einrichtung, die sich um Drogensüchtige kümmert und auch Konsumräume zur Verfügung stellt. Das Angebot zieht nicht nur das gewünschte Klientel an. Auch Drogendealer nutzen das Umfeld für ihre Geschäfte.

Erst kurzlich war das Abrigado Thema für die Behörden - nachdem sich nach Kenntnis von harburg-aktuell die Schulbehörde über die Zustände im dem Bereich beschwerte. Zuvor hatte der Betreiber von Aufstelltoiletten das Handtuch geworfen. Der angrenzende jüdische Friedhof ist zum Drogenkonsumraum verkommen. Erst kürzlich ereignete sich dort ein Suizid, der wegen seiner ungewöhnlichem Umstände zunächst die Mordkommission beschäftigte. zv