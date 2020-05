Harburgs neue Baustelle: Marmstorfer Weg wird halbseitig gesperrt

Marmstorf – Auf Harburgs Autofahrer kommt die nächste Baustelle zu: Anfang Juni wird der Marmstorfer Weg zwischen den Straßen Heino-Marx-Weg und Am

Diggen halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.



Wie die Polizei mitteilt, wird der Marmstorfer Weg von Dienstag, 2. Juni, 8 Uhr, bis Mittwoch, 10. Juni, Mitternacht, in diesem Bereich auf eine Fahrspur reduziert. Grund für die Baustelle sind Arbeiten an der Gasleitung. (cb)