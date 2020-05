Mit 2000 Euro dotiert: NIT vergibt Hauke Trinks-Preis 2020

Harburg - Auch in diesem Jahr ruft das NIT NIT vergibt Hauke Trinks-Preis 2020: Jetzt bewerben! den Hauke Trinks-Preis aus. Die Auszeichnung wurde ins Leben

gerufen, um das Ansehen seines Gründungsvaters, Prof. Dr. Hauke Trinks, zu würdigen. Mit dem Preis sollen Studierende und Absolventen ausgezeichnet werden, die im Rahmen ihrer Abschlussarbeit ein hohes Maß an wissenschaftlicher Neugier bewiesen haben. Die Bewerbungsfrist für den diesjährigen Hauke Trinks-Preis ist der 31. August 2020.



Bewerben können sich Absolventen von Bachelor-Studiengängen der norddeutschen Universitäten und Hochschulen (Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen), die einen mathematischen, ingenieur-, naturwissenschaftlichen oder technischen Bachelorstudiengang belegen oder belegt haben.



Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass die Bachelorarbeit originelle und interdisziplinäre Ansätze zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn verfolgt. Zur Bewerbung sollen ein ausgefülltes Bewer-bungsformular, ein Exposé der Arbeit sowie ein 90-sekündiges Video eingereicht werden. In letzterem sollte die Zielsetzung, die Ergebnisse und der innovative Charakter der Bachelorarbeit zum Ausdruck kommen.



Der erste Preis ist mit 1.000 Euro dotiert, der zweite Preis mit 600 Euro und der dritte Preis mit 400 Euro. Die Verleihung des Preises findet voraussichtlich am 25. September 2020 im Anschluss an die Graduation der Class 20 im Foyer des NIT statt. Die Bewerbungen für den diesjährigen Hauke Trinks-Preis müssen bis zum 31. August 2020 beim NIT eingehen. Alle Details und Unterlagen finden Interessierte auf der Website des NIT mit einem Klick hier!