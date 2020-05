Kolumne: Frank Wiesners Verkehrs-Infos für Stadt und Land Nr. 3

Kolumne - Unser Kolumnist Frank Wiesner ist ein ausgemachter Verkehrsfuchs. Der versierte Verkehrsplaner und Fachsprecher für Mobilität der SPD-Fraktion weiß,

wo der Bus fährt oder das Auto steht. Er gibt die wichtigen Infos und Tipps, damit man sich, egal wie man unterwegs ist, auf die Verkehrssituationen einstellen kann.

Von Frank Wiesner

Ich hoffe, alle sind noch gesund und munter! Die Einschränkungen durch das CoVid19-Virus sind zum Teil leider lästig, aber notwendig. Wir gewöhnen uns alle an neue Regeln, wie genügend z.B. Abstand halten und Maskenpflicht beim Einkauf und ÖPNV. Wie erfolgreich diese Strategie ist, lässt sich gut an den Infektionszahlen ablesen. Die Zuwächse sind deutlich herunter gegangen, so dass nach und nach wieder mehr möglich wird. Allerdings sind Zuwächse auch weiterhin mit teilweise tödlichen Ausgang vorhanden. Insofern macht es viel Sinn die bestehenden Regeln weiter zu beachten.



Die Corona-Krise hat natürlich Auswirkungen auf den Verkehr. Der ÖPNV hat zu schlimmsten Zeiten Rückgänge um 75 % erleben müssen, während der Kfz-Verkehr sich "nur" halbiert hat.



In den kommenden Zeit werden in Harburg und Umgebung eine Reihe von Baustellen eingerichtet, die z.T. erhebliche Auswirkungen haben:



Vollsperrung Knoopstraße

Die Fahrbahndecke wird vom Freitag 8. Mai (8 Uhr) bis Montag 11. Mai (5 Uhr) erneuert. Daher wird die Knoopstraße zwischen Julius-Ludowieg-Straße und Bremer Straße vollgesperrt.

Der LSBG (Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer) empfiehlt dem Kfz-Verkehr folgende Umleitung:

• Knoopstraße in Richtung Bremer Straße: ab Eißendorfer Straße - Harburger Ring - Schloßmühlendamm - Buxtehuder Straße - Moorstraße - Wilstorfer Straße - Krummholzberg

• Knoopstraße in Richtung Eißendorfer Straße/Harburger Ring: ab Bremer Straße – Krummholzberg - Harburger Ring



Die Buslinien 145, 245, 340 und 345 fahren in Richtung Marmstorfer Weg (Nord) ebenfalls eine Umleitung:

Die Haltestelle S Harburg Rathaus wird ersatzweise an der Haltestelle S Harburg Rathaus der Linie 14, die Haltestelle Harburger Ring wird ersatzweise an der Haltestelle in Gegenrichtung bedient. Anschließend fahren diese Linien wie die Linien 4200 und 4210 (ohne S Harburg Rathaus und Harburger Ring) über den Krummholzberg zur Bremer Straße.



Autobahn-Anschlussstelle Harburg wird fertig

Am 09.05.2020 wird der Kreisverkehr an der Anschlussstelle Harburg fertig gestellt. Dann sind alle Zu- und Abfahrten der A1 wieder erreichbar.



Vollsperrung Heimfelder Straße

Vom 09.05.2020 (ab ca. 6:30 Uhr) bis 11.05.2020 (bis 5 Uhr) wird wg. Asphaltierungsarbeiten die Heimfelder Straße zwischen Eißendorfer Pferdeweg und Triftstraße vollgesperrt. Eine Umleitung für den Kfz-Verkehr wird über Lohmannsweg, Ehestorfer Weg und Triftstraße eingerichtet.

Die Buslinien 142 und 543 werden ebenfalls umgeleitet:

Die Linien 142 und 543 bedienen die Haltestellen Heimfelder Straße und Hans-Dewitz-Ring nicht mehr. Die Linie 543 erreicht die Haltestelle A K Harburg in beiden Richtungen seitenverkehrt. D.h. die Linie 543 zum Bahnhof fährt gegenüber des Krankenhauses ab.



S3 wieder mit Langzügen

Die S3 soll ab dem 11.05.2020 in der Hauptverkehrzeiten wieder mit Langzügen (Züge mit 9 Wagen) fahren. Corona-bedingt waren sie auf 6 Wagen gekürzt worden.



Instandsetzung Bushaltestelle Lohmannsweg

Die Fahrbahn der nördlichen Haltebucht wird vom Bezirk vom 11.05.2020 bis 29.05.2020 erneuert. Die Bushaltestelle wird westlich verlegt.



Stromnetz Hamburg baut in Neuenfelde

Ab 7.05. wird der Neuenfelder Damm zwischen Neuenfelder Fährdeich und Neuenfelder Hauptdeich halbseitig gesperrt. Auch der Gehweg ist betroffen. Das Stromnetz wird bis zum 30.06.2020 saniert. Ein Ausweichen ist auf den Neuen Fährweg nur 3 Tage möglich. Dann wird dort vom 11.05. bis 30.06.2020 ebenfalls am Stromnetz gearbeitet.



Vollsperrung Winsener Landstraße zwischen Fleestedt und Maschen

Vom 11.05. bis 17.07.2020 wird die Winsener Landstraße zwischen Auf der Lohe und der Seevebrücke vollgesperrt. Die Fahrbahn wird erneuert. Die Straßen von Fleestedt nach Glüsingen sowie von Hittfeld nach Maschen bleiben befahrbar. Die Umleitung verläuft über die Glüsinger Straße-Seevetalstraße-Maschener Schützenstraße-Homsstraße-Winsener Straße-Unner de Bult.



Auch der Busverkehr ist betroffen so fährt die Linie 343 nicht mehr zu den Haltestellen:

Maschen, Gewerbegebiet - Jehrden, Ort - Glüsingen, Lohe - Fleestedt, Glüsinger Straße.

die Ersatzhaltestelle für Maschen, Gewerbegebiet wird an die Haltestelle Maschen, Hittfelder Kirchweg verlegt. Von hier pendelt die Linie 343 über Maschen über Meckelfeld Schulzentrum (der Bf. Meckelfeld wird nicht bedient) und Glüsingen nach Fleestedt.



Vollsperrung Bremer Straße/ Krummholzberg

Die Fahrbahndecke wird hier vom Freitag 15. Mai (8 Uhr) bis Montag 18. Mai (5 Uhr) auch erneuert. Daher wird der Krummholzberg zwischen Harburger Rathausstraße und Harburger Ring vollgesperrt. Ein Abbiegen von der Wilstorfer Straße in den Harburger Ring (rechts) ist nicht möglich.

Ab Freitag 15. Mai (20 Uhr) wird zusätzlich die Bremer Straße zwischen Knoopstraße und Harburger Rathausstraße (ist dann auch nicht mehr errreichbar) vollgesperrt.

Der LSBG empfiehlt dem Kfz-Verkehr folgende Umleitung:

• Richtung Bremer Straße: ab Eißendorfer Straße - Harburger Ring - Schloßmühlendamm - Buxtehuder Straße - Moorstraße - Wilstorfer Straße - Hohe Straße - Bremer Straße

• Richtung Eißendorfer Straße/Harburger Ring: ab Bremer Straße - Hohe Straße - Wilstorfer Straße - Moorstraße - Buxtehuder Straße - Schloßmühlendamm - Harburger Ring - Eißendorfer Straße



Die Buslinien 145, 245, 340, 345, 4200 und 4210 fahren über die Hohe Straße zum Bahnhof Harburg. Die Haltestelle Marmstorfer Weg (Nord) wird in die Hohe Straße auf die Brücke verlegt. Die Haltestellen Harmsstraße, Knoopstraße/Bremer Straße und Moorstraße können Richtung Bf. Harburg nicht bedient werden.



Vollsperrung Elbtunnel A7

Nächtliche Sperrungen der A7 Fahrtrichtung Flensburg

Für den Tausch der Lamellen wird die Richtungsfahrbahn Flensburg zwischen der AS HH-Waltershof und der AS HH-Othmarschen ab dem 19.4. bis zum 29.5.2020 regelhaft nachts zwischen 22:00 Uhr und 5:00 Uhr gesperrt. In den Nächten von Samstag auf Sonntag wird die Sperrung bis 7:00 Uhr ausgeweitet.

Die Anschlussstellen werden ab 21 Uhr gesperrt, die AS HH-Waltershof ab 21:45.



Vollsperrung Köhlbrandbrücke

Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke an 3 Wochenenden jeweils Sonnabend ab 5 Uhr bis Sonntag um 22 Uhr vollgesperrt. Der nächste Termin ist am 16./17.05.2020. Es folgen 04./05.07. und 19./20.09.2020.



Bahnstrecke Hamburg - Hannover wird wieder planmäßig bedient

Die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Lüneburg und Unterlüß sind beendet. Falls nichts dazwischen kommt, fahren alle Züge wieder planmäßig.



Vorerst keine Termine mehr, aber:



Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Hamburg bis einschließlich 31. Mai öffentliche und private Veranstaltungen unabhängig von der Teilnehmerzahl untersagt. Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlich-rechtlichen Leistungserbringung, der Versorgung der Bevölkerung oder der Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung dienen. Der Einzelhandel bleibt bis auf bestimmte Ausnahmen geschlossen.

Daher werde ich - Stand heute - bis Ende Mai keine Veranstaltungen durchführen. Sollte sich die Rechtslage entsprechend ändern, werde ich darüber wieder informieren.